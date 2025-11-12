Denkyosha: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Denkyosha stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 6,14 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -43,350 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,68 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,33 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at