Dennys: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dennys hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dennys noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 113,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at