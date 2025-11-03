|
03.11.2025 06:31:29
DENSAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
DENSAN hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 193,46 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DENSAN 25,86 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 71,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,36 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
