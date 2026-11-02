DENSAN legte Quartalsergebnis vor

DENSAN präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 67,18 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 193,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 4,38 Milliarden JPY, gegenüber 6,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at