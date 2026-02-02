DENSAN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DENSAN hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 246,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 62,26 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 7,36 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at