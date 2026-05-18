DENSAN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DENSAN lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 344,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 216,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 794,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 317,42 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DENSAN 27,99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at