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15.05.2026 06:31:29
Densan System gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Densan System gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 82,91 JPY gegenüber 76,88 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,22 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15,54 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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