Densan System informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Densan System stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 57,54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 91,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Densan System in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at