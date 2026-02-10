|
Densan System mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Densan System hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 61,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 94,12 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,95 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 16,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 271,06 JPY, nach 173,88 JPY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Densan System in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68,13 Milliarden JPY im Vergleich zu 61,26 Milliarden JPY im Vorjahr.
