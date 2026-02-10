10.02.2026 06:31:29

Densan System mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Densan System hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 61,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 94,12 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,95 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 16,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 271,06 JPY, nach 173,88 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Densan System in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68,13 Milliarden JPY im Vergleich zu 61,26 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen