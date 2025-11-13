|
13.11.2025 06:31:28
Densan System stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Densan System hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 91,96 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Densan System -22,510 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,91 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Densan System einen Umsatz von 14,86 Milliarden JPY eingefahren.
