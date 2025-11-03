Denso: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Denso hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,20 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Denso ein EPS von 33,11 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 836,33 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 721,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at