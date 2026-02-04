Denso gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Denso stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 52,42 JPY. Im letzten Jahr hatte Denso einen Gewinn von 42,06 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,04 Prozent auf 1 905,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 813,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at