Denso hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Denso hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,51 JPY. Im Vorjahresviertel waren 28,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Denso im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 913,87 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1 754,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at