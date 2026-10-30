Denso präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Denso lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,20 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 929,68 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1 836,33 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at