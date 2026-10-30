Denso präsentierte Quartalsergebnisse

Denso präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,130 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,12 Milliarden USD – eine Minderung von 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,46 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at