Denso: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Denso hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,36 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,90 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at