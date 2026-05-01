Denso vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Denso lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Denso 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Denso hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,03 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Denso 0,950 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Denso in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,04 Milliarden USD im Vergleich zu 46,98 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at