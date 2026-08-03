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03.08.2026 06:31:29
Denso zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Denso hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,02 Prozent auf 12,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,13 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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