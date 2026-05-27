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27.05.2026 06:31:29
Denta Water and Infra Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Denta Water and Infra Solutions präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,41 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,70 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 553,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 541,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 22,81 INR beziffert. Im Vorjahr waren 25,83 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Denta Water and Infra Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 2,50 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,56 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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