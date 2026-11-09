Denta Water and Infra Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Denta Water and Infra Solutions hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 4,92 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,79 Prozent auf 692,2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 742,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at