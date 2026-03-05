DENTIUM legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DENTIUM hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 414,50 KRW. Im Vorjahresquartal waren 2402,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,07 Prozent auf 109,15 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1517,96 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte DENTIUM ein EPS von 8431,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat DENTIUM mit einem Umsatz von insgesamt 346,45 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407,81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -15,05 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at