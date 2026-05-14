|
14.05.2026 06:31:29
DENTIUM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DENTIUM hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1994,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1463,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 71,38 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!