DENTIUM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DENTIUM hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1994,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1463,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 71,38 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at