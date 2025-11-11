DENTIUM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DENTIUM hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 360,92 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4091,00 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DENTIUM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,22 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 94,68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

