DENTIUM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DENTIUM hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1613,19 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 554,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,62 Prozent auf 89,35 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at