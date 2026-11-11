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11.11.2026 06:31:29
DENTIUM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
DENTIUM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 921,05 KRW gegenüber 463,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 78,22 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78,28 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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