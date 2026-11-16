DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
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16.11.2026 23:45:02
Dentsply Sirona: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Dentsply Sirona (NASDAQ:XRAY) announced lower full-year net sales and earnings guidance. Revenue fell 7.6% as reported, driven by weakness across dental equipment lines. Long-term investors must weigh these operational headwinds against ongoing investments in commercial sales teams and product innovation.
Three things management said stand out.
Management lowered its net sales expectations to approximately $3.5 billion and reduced adjusted earnings per share, a key profitability metric, to between $1.20 to $1.30. Higher distribution costs and weaker equipment demand created headwind pressures that extra cost cuts didn't fully offset.
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