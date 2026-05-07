|
07.05.2026 06:31:29
DENTSPLY SIRONA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DENTSPLY SIRONA hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
DENTSPLY SIRONA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
DENTSPLY SIRONA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 879,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.