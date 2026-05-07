DENTSPLY SIRONA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DENTSPLY SIRONA hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

DENTSPLY SIRONA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

DENTSPLY SIRONA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 879,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at