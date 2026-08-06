DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
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06.08.2026 23:01:46
Dentsply Sirona Swings To Q2 Profit; Reaffirms FY26 Outlook
(RTTNews) - Dentsply Sirona Inc. (XRAY) on Thursday reported a second-quarter profit compared to a loss a year ago, helped by higher margins and the absence of prior-year impairment charges. The company reaffirmed its full-year 2026 outlook.
Net income attributable to Dentsply Sirona was $37 million, or $0.18 per share, compared with a net loss of $45 million, or $0.22 per share, a year ago. Adjusted earnings were $0.52 per share, unchanged from the prior year.
Net sales declined 4.1% to $898 million from $936 million a year earlier, or 6.3% on a constant-currency basis. Gross margin improved to 54.9% from 52.4%.
By segment, Connected Technology Solutions sales declined 1.5% to $239 million, Essential Dental Solutions revenue fell 2.7% to $376 million, and Orthodontic and Implant Solutions revenue dropped 13.2% to $197 million. Wellspect Healthcare sales increased 7.1% to $86 million.
For fiscal 2026, Dentsply Sirona reiterated its outlook for net sales of $3.5 billion to $3.6 billion and adjusted earnings per share of $1.40 to $1.50.
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