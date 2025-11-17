Dentsu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dentsu hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 46,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -15,350 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dentsu in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 330,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 345,21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at