DENTSU hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DENTSU noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,20 Milliarden USD – eine Minderung von 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,24 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at