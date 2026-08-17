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17.08.2026 06:31:29
DENTSU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
DENTSU präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber -2,130 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 2,26 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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