DENTSU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DENTSU präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber -2,130 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,26 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at