16.02.2026 06:31:31
DENTSU: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DENTSU hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 2,73 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,53 Milliarden USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,440 USD. Im Vorjahr waren -4,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DENTSU 9,59 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
