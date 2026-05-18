DENTSU: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DENTSU hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,28 Milliarden USD – ein Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DENTSU 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at