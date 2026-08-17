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17.08.2026 06:31:29
Dentsu stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dentsu ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dentsu die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,59 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -307,870 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 338,74 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 360,22 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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