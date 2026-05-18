Dentsu vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dentsu hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 154,68 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Dentsu 24,15 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 357,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 345,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at