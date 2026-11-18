Dentsu hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 46,68 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Dentsu im vergangenen Quartal 350,25 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dentsu 330,41 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at