Denyo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Denyo hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,95 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Denyo 55,41 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,76 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at