Denyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Denyo äußerte sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 82,85 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,66 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 16,79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Denyo 14,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at