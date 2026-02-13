Denyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Denyo ließ sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Denyo die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Denyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 94,37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 84,94 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Denyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at