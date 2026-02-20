|Abschied einer Ära
|
20.02.2026 03:03:00
Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
Der Wachwechsel: Greg Abel übernimmt das Kommando
Während die Welt noch die Portfoliodaten analysiert, hat in Omaha bereits eine neue Zeitrechnung begonnen. Seit dem 1. Januar 2026 ist der 63-jährige Greg Abel offiziell President und CEO von Berkshire Hathaway. Warren Buffett, der im August 2025 seinen 95. Geburtstag feierte, bleibt dem Unternehmen zwar als Chairman erhalten, hat die operative Leitung und die tägliche Kapitalallokation jedoch an seinen langjährigen Vertrauten übergeben.
Amazon im Visier, Apple schrumpft weiter: Die Top-Moves in Q4 2025
Die größten Schlagzeilen im Schlussquartal 2025 machte der radikale "Rotstift" bei einem Tech-Giganten: Berkshire reduzierte seine Position an Amazon massiv um 77,24 Prozent. Von den ehemals stolzen Beständen wurden über 7,7 Millionen Aktien abgestoßen.
Auch bei der Kernbeteiligung Apple hielt der Verkaufstrend an. Buffett trennte sich von weiteren 10,3 Millionen Aktien.
Die größte Überraschung war jedoch ein kompletter Neueinstieg: Berkshire kaufte über 5 Millionen Aktien der New York Times. Mit einem Wert von rund 352 Millionen US-Dollar ist die Position zwar vergleichsweise klein, gilt aber als starkes Signal für Buffetts anhaltendes Vertrauen in starke Medienmarken mit erfolgreichen Digital-Modellen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street schließt tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.