13F-Meldung 20.05.2026 03:12:39

Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom

Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom

Das erste Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während Soros bei seinem langjährigen Spitzenreiter verkaufte, griff er bei KI und Gaming beherzt zu.

In den USA unterliegen Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar strengen Transparenzregeln: Sie müssen ihre Portfolios vierteljährlich mittels des sogenannten 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC offenlegen. Auch die Transaktionen von George Soros und seinem Team werden an der Wall Street stets mit Argusaugen verfolgt - gilt der inzwischen 95-Jährige doch als einer der instinktsichersten Makro-Händler der Finanzgeschichte. Die aktuelle Meldung zum Stichtag 31. März 2026 zeigt: Soros setzt im neuen Jahr auf eine klare Fokussierung und trennt sich konsequent von alten Positionen, um Platz für neue Trendsetter zu machen.

Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im ersten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Investitionen in Schuldscheine, Optionen oder ETFs wurden dabei nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. März 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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