JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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04.06.2026 18:10:26
Der Appell von Donald Trump Jr. und der Wunsch von alt Botschafter Thomas Borer
Der Sohn des amerikanischen Präsidenten verteidigte am Donnerstag an einem exklusiven Meeting in Zürich die Politik seines Vaters und hatte für Europa eine klare Botschaft. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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