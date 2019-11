Der Aufruf zu Einreichungen für das OCP Future Technologies Symposium ist eröffnet

Das dritte OCP Future Technology Symposium wird auf dem 2020 OCP Global Summit stattfinden!

SAN JOSE, Kalifornien, 26. November 2019 /PRNewswire/ -- Die Open Compute Project (OCP) Foundation freut sich bekannt geben zu können, dass das dritte Future Technologies Symposium seinen Standort auf dem vom 4.-5. März 2020 stattfindenden 2020 OCP Global Summit in San Jose, Kalifornien, haben wird. Das Symposium wird als Ganztagssymposium an Tag 0 am 3. März 2020 stattfinden. Alle Teilnehmer des Global Summit werden kostenlosen Zutritt zu den ganztägigen Sitzungen erhalten. Beide Veranstaltungen werden im San Jose Convention Center in San Jose, Kalifornien, stattfinden. Das Symposium wird auch als Postersitzungen während des gesamten Global Summit fortgeführt werden.

Ziel des OCP Future Technologies Symposium ist, der OCP-Community zukunftsweisende Technologien zu bringen, die sich darauf konzentrieren, zukünftige Probleme der Branche zu lösen und die „Produktisierung" durch Partnerschaften und Open-Source-Forschung und -Entwicklung zu beschleunigen. Ein zweiter Vorteil besteht darin, eine Generation aufstrebender Top-Studenten für Forschung, Training und Rekrutierung mit der Community der Branche in Kontakt zu bringen. Zur Teilnahme eingeladen sind globale akademische, Start-up- und Venture-Communities sowie industrielle Unternehmen, die Spitzenforschung bezüglich Rechenzentren-Technologien betreiben.

Die Entwürfe werden von der OCP-Leitung und dem technischen Beirat der Stiftung sowie von OCP-Projektleitern geprüft werden. Die Annahme wird auf dem Inhalt und der Ausgewogenheit des Programms basieren. Die Autoren der angenommenen Entwürfe werden die Gelegenheit haben, ein Poster einzureichen und ihre Arbeit in einem Vortrag auf dem OCP Global Summit in San Jose zu präsentieren. Der Gewinnerbeitrag erhält einen Preis von10.000 USD.

Wenn Sie bereit für die Einreichung sind, klicken Sie hier, um ein Konto in Linklings zu erstellen. Nach der Erstellung eines Kontos können Sie Ihr Paper einreichen.

Einsendeschluss ist Freitag, der 10. Januar 2020 um 17 Uhr PST.

Frühere Einreichungen, Gewinner und weitere Informationen finden Sie hier.

Am 5. Dezember 2019 um 9 Uhr PST wird ein Webinar für diejenigen abgehalten werden, die an der Einreichung eines Papers interessiert sind. Es wird aufgezeichnet werden und Interessenten, die nicht an der Live-Sitzung teilnehmen können, bis zum Einsendeschluss zur Ansicht zur Verfügung stehen. Klicken Sie hier, um sich für das Webinar anzumelden.

#OCPSummit20

