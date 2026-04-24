Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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24.04.2026 08:00:00
Der Beginn einer neuen Ära: Die BMW Group auf der Auto China 2026.
+++ Weltpremiere für den BMW iX3 und BMW i3 mit langem Radstand sowie die neue BMW 7er Limousine +++ Neue BMW 7er Reihe erstmals mit BMW Neue Klasse Technologien +++ Speziell für den chinesischen Markt entwickeltes BMW Digitalerlebnis und Fahrerassistenz-System +++ Emotionale MINI Showcars +++Bayerische Motorenwerke AG BMW ">Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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