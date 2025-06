Der Bitget-Schutzfonds steigt seit seiner Auflegung um über 140 % und erreicht mit 725 Millionen US-Dollar einen neuen Höchststand

VICTORIA, Seychellen, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat einen Bericht für Mai 2025 zu ihrem Sicherheitsfonds für Nutzer namens "Protection Fund” veröffentlicht, der im Mai einen neuen Höchstwert von 725,1 Millionen US-Dollar erreicht hat und damit den höchsten Stand seit seiner Auflage verzeichnet. Der Fonds , der dazu dient, die Vermögenswerte der Nutzer unter extremen Marktbedingungen zu schützen, verzeichnete im Laufe des Monats ein stetiges Wachstum mit einer durchschnittlichen monatlichen Bewertung von 673,5 Millionen US-Dollar.

Der Fonds wurde ursprünglich mit einer Reserve von 300 Millionen US-Dollar aufgelegt und ist seitdem um über 140 % gewachsen, was mit der Wertsteigerung der BTC-Bestände und der strategischen Ausrichtung von Bitget auf Marktabsicherungen im Einklang steht. Der Wert des Fonds schwankt entsprechend dem Bitcoin-Kurs, wobei die Performance im Mai dadurch begünstigt wurde, dass BTC mehrfach über 110.000 US-Dollar gehandelt wurde.

Grafik zur Bewertung des Bitget-Schutzfonds im Mai 2025

Mit dieser Kapitalreserve positioniert sich Bitget weltweit unter den führenden Börsen hinsichtlich der Sicherheit der Nutzervermögen durch On-Chain-Schutzmechanismen.

Da die Volatilität weiterhin das allgemeine Krypto-Umfeld prägt, ist der Anstieg der Fondsbewertungen ein wichtiges Signal für die Widerstandsfähigkeit. Der Anstieg verdeutlicht die Effektivität der Haltung von Reserven in BTC und das Vertrauen in die langfristigen Fundamentaldaten des Vermögenswerts.

Bitget veröffentlicht weiterhin regelmäßig Snapshots der Schutzfonds-Wallet, um Transparenz zu gewährleisten. Die Reserve bleibt unangetastet und unbesetzt und bietet den Nutzern eine zusätzliche Sicherheit gegen Vorfälle wie Plattformverletzungen, Einfrieren von Vermögenswerten oder unvorhergesehene Ereignisse, die die Integrität des Handels beeinträchtigen könnten.

Der Schutzfonds wurde 2022 mit einer anfänglichen Zuweisung von 300 Millionen US-Dollar aufgelegt und hat sich dank des stetigen Wachstums der Bitget-Plattform und einer intelligenten Finanzverwaltung mehr als verdoppelt. Das Sicherheitsframework von Bitget basiert auf einem umfassenden, mehrschichtigen Ansatz, der weit über den millionenschweren Schutzfonds und die zu 100 % Proof of Reserves hinausgeht.

Mit monatlichen Merkle-Tree-Audits, die die vollständige Absicherung der Vermögenswerte überprüfen, und der Zertifizierung nach ISO 27001:2022, die erstklassige Protokolle bestätigt, integriert die Plattform SSL-Verschlüsselung und ein fortschrittliches Risikokontrollsystem, das verdächtige Aktivitäten aktiv überwacht. Diese Kombination aus strengen Standards und Echtzeitschutz hat Bitget seit 2018 vor Sicherheitsverletzungen bewahrt, zu seiner AAA-Sicherheitsbewertung beigetragen und das Vertrauen der Nutzer gestärkt, sodass das Unternehmen einen Maßstab für Transparenz in der gesamten Branche gesetzt hat.

Angesichts der zunehmenden Aufmerksamkeit von institutionellen Anlegern und Privatanlegern für das Risikomanagement ist der wachsende Umfang des Schutzfonds von Bitget ein wesentlicher Bestandteil der Stärke der Plattform.

