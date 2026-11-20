BERLIN (dpa-AFX) - Rabatte, überall Rabatte: Es ist wieder so weit, der Black Friday steht vor der Tür. In diesem Jahr fällt er auf den 27. November. Das aus den USA stammende Verkaufsphänomen hat sich auch in Deutschland zunehmend etabliert. Vor allem im Internet, aber auch im stationären Handel werben Unternehmen kurz vor Beginn der Weihnachtszeit mit Rabatten. Wie wichtig sind die Aktionstage für Verbraucher und den Handel und worauf sollte man bei Sonderangeboten achten?

Wie stark ist das Verbraucherinteresse am Black Friday?

Knapp die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland plant, am Black Friday etwas zu kaufen. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung PwC. Im Schnitt wollen die Befragten fast 300 Euro ausgeben. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders gefragt sind laut Umfrage Elektronik und Mode.

"Rabattaktionen wie der Black Friday bleiben gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten relevant. Händler müssen allerdings stärker als früher beweisen, dass sich Angebote tatsächlich lohnen", sagt Marcus Kroth, Handelsexperte bei der Unternehmensberatung BCG. Laut einer BCG-Untersuchung sorgen sich 77 Prozent der Deutschen wegen der gestiegenen Preise für lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel und Energie. Viele reagieren mit Sparmaßnahmen. Vor allem Haushalte mit mittleren und niedrigen Einkommen achten beim Einkauf verstärkt auf den Preis.

Das Interesse am Black Friday ist nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleich groß. Ähnlich wie bei Halloween lasse sich auch in Bezug auf den Black Friday eine gewisse Spaltung in der deutschen Bevölkerung beobachten, sagt der Marketing- und Konsumforscher Andreas Baetzgen. Euphorie und Konsumbereitschaft seien in jüngeren und digitalaffineren Teilen der Gesellschaft deutlich stärker ausgeprägt. Zugleich gebe es viele Menschen, die den Black Friday "für einen Quatsch aus Amerika halten".

Woher kommt die Skepsis?

Vor allem das Misstrauen gegenüber vermeintlichen Sonderangeboten ist in Deutschland groß. Die BCG-Studie zeigt: Nur 37 Prozent der deutschen Verbraucher vertrauen darauf, dass beworbene Black-Friday-Preise tatsächlich stark reduziert sind. Das seien 17 Prozentpunkte weniger als im weltweiten Durchschnitt und einer der niedrigsten Werte unter den untersuchten Ländern.

Eine mögliche Erklärung für die große Skepsis der Deutschen sei die hierzulande stark ausgeprägte Aufklärung durch Verbraucherportale, Verbrauchersendungen und kritische Berichterstattung, meint Konsumforscher Baetzgen. "Das weckt natürlich schon ein gewisses Misstrauen gegenüber solchen Extrempreisnachlässen."

Wie wichtig ist der Black Friday für den Handel?

Für Handelsunternehmen ist die Bedeutung des Black Friday inzwischen enorm. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet in diesem Jahr an den beiden Aktionstagen Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatz von 6,2 Milliarden Euro. Das wäre ein Anstieg von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein neuer Höchstwert.

"Man kann den Black Friday als Händler nicht mehr ignorieren. Das Mitmachen ist quasi schon Gruppenzwang", sagt der Ökonom und Handelsexperte Gerrit Heinemann. Teilweise erwirtschafteten Unternehmen bis zu fünf Prozent ihres Jahresumsatzes allein am Black Friday.

Der Black Friday stelle Händler allerdings vor ein Dilemma: Er bringe nicht unbedingt zusätzliche Einnahmen, sondern ziehe vielmehr das Weihnachtsgeschäft vor, so Heinemann. Anschließend könne es zu sinkenden Umsätzen beim Geschenkeverkauf kommen.

Eine PwC-Untersuchung stützt diese Einschätzung: Drei von vier befragten Konsumenten kaufen demnach zumindest einen Teil ihrer Geschenke rund um den Black Friday. Im vergangenen Jahr entfielen bei mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen über zehn Prozent des Weihnachtsgeschäfts auf die Aktionstage. Bei knapp einem Drittel der Firmen waren es sogar mehr als 20 Prozent. Auch Daten des Marktforschungsinstituts NIQ belegen, dass der Black Friday zwar Nachfrage aktiviere, sie aber selten neu erzeuge.

Worauf kommt es für Verbraucherinnen und Verbraucher an?

Angesichts der Flut vermeintlicher Sonderangebote raten Verbraucherschützer zur Vorsicht. "Lassen Sie sich nicht von der unverbindlichen Preisempfehlung verwirren", warnt Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale. Ein gängiger Trick auf Händlerseite sei es, den Aktionspreis mit der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) zu vergleichen, statt mit dem tatsächlich üblichen Verkaufspreis. Da dieser meist deutlich unter der UVP liege, bedeute ein Rabatt von 50 Prozent auf die UVP oft nur eine geringe oder gar keine Ersparnis.

Steinbach empfiehlt, den Preisverlauf eines Produkts auf mindestens zwei Vergleichsportalen zu prüfen. Kaufinteressierte sollten dabei auf den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage achten und ihn mit dem Angebotspreis vergleichen.

Welche Rolle spielt KI?

Besondere Vorsicht ist bei unbekannten Onlinehändlern angebracht. Künstliche Intelligenz erleichtert es Betrügern, gefälschte Händlerseiten, sogenannte Fake-Shops, mit KI-generierten Bildern und Produktwerbung zu erstellen. KI kann Verbrauchern aber auch dabei helfen, vermeintliche Sonderangebote von echten Deals zu unterscheiden, denn die Anwendungen können aufwendige Suchprozesse deutlich beschleunigen. In einer Untersuchung der BCG geben 57 Prozent der Kaufinteressierten aus Deutschland an, KI bereits beim Einkaufen genutzt zu haben oder nutzen zu wollen./mxx/DP/zb