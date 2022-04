Der BMW Welt Jazz Award 2022 geht in die Endrunde. Die letzten Auswahlkonzerte unter dem Motto „Key Position“ mit dem Marco Mezquida Trio und dem Ashley Henry Quartet.

Zum Abschluss des BMW Welt Jazz Award 2022 werden zwei weitere internationale Ensembles im Doppelkegel der BMW Welt zu Gast sein. Am 19. April interpretiert das spanische Marco Mezquida Trio das diesjährige Motto „Key Position“, gefolgt vom britischen Ashley Henry Quartet am 26. April. Anschließend wählt die Expertenjury aus den insgesamt sechs Teilnehmern zwei Finalisten für das große Finale am 9. Juli 2022 im Auditorium der BMW Welt aus.