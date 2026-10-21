adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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21.10.2026 17:17:48
Der Börsen-Tag : Adidas freut sich über Erstattung von Tump-Zöllen
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Nachrichten zu adidas
|
12:26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
21.10.26
|XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|adidas-Aktie im Plus: Ausblick für 2026 verbessert (finanzen.at)
|
21.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|157,80
|-1,53%
|adidas ADRs
|77,50
|-1,90%
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