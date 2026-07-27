HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|
27.07.2026 14:08:34
Der Börsen-Tag: Hochtief profitiert von Rechenzentren-Boom
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
12:47
|Dank KI-Boom: Hochtief erhöht Gewinnprognose (dpa-AFX)
|
12:41
|Hochtief hebt wegen starker Turner-Geschäfte die Prognose an (Dow Jones)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF raises operational net profit guidance for financial year 2026 (EQS Group)
|
12:26
|EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF erhöht Prognose für den operativen Konzerngewinn im Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|441,40
|-0,90%