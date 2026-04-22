Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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22.04.2026 14:03:35
Der Börsen-Tag: Rheinmetall sichert sich Milliardenauftrag für Kamikaze-Drohnen
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|Bernstein Research
|20.04.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
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|Bernstein Research
|20.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Rheinmetall Overweight
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|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
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